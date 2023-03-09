Украина под ударом. Ситуация в областях после масштабной атаки россиян

Киев

Сегодня ночью звучали взрывы в Голосеевскои и Святошинском районах. Известно о 3-х пострадавших, двое из них находятся в больнице.

В результате ракетного обстрела Киева поврежден объект инфраструктуры, выбиты стекла в нескольких жилых домах, сгорело 5 автомобилей.

В столице вводились экстренные отключения света, из-за чего пропало отопление в 40% домов. На данный момент отключения отменены, но из-за перегрузки линий света все еще нет в Соломенском, Голосеевском, Святошинском районах.

Как сообщили в КГВА, 9 марта Киев атаковали практически всеми видами вооружения. Благодаря работе ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено. Однако, по предварительной информации, одна ракета "Кинжал" все же попала в объект инфраструктуры.

Отметим, 9 марта все школы Киевской области перешли на дистанционный режим работы. В Департаменте образования и науки Киевской областной военной администрации отметили, что данное решение обусловлено ситуацией безопасности и массированным ракетным ударом врага.

Львов

В Золочевском районе на Львовщине сегодня ночью погибло 5 человек. В результате попадания ракеты начался пожар, было разрушено 3 жилых строения, 3 автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

Все погибшие в момент удара находились дома. Сначала было известно о 4-х жертвах, среди них двое взрослых мужчин и две женщины. Утром из под завалов достали тело еще одного мужчины 1963 года рождения.

Харьков

В Харьковской области 9 марта было зафиксировано 15 ракетных ударов. Из них 11 - по Харькову. Повреждены объекты инфраструктуры, ТЭЦ, трансформаторные подстанции, жилые дома. Известно о 2-х пострадавших.

В области сложная ситуация с электричеством, а Харьков остался полностью без света. Также нет отопления и воды.

Метро не работает, остановились троллейбусы и трамваи, на маршруты вышли автобусы.

В пгт Песочин Харьковского района ракета попала во двор частного дома, повреждены несколько жилых построек. Ранения получили 2 женщины 71 и 74 лет, одна из них госпитализирована. В пгт Слобожанское Чугуевского района ракета С-300 повредила теплицу.

Житомир

В Житомирской области поврежден объект энергетики, из-за чего у мнгогих жителей региона отсутствует свет, вода и отопление. Без электроэнергии около 150 тысяч абонентов. В Житомире на маршурты не вышел электротранспорт.

По словам глава Житомирской ОВА Виталия Бунечко, ночью враг нанес удар по региону дронами-камикадзе. Был поражен один из объектов энергетической инфраструктуры, произошло возгорание. На данный момент энергетикам удалось запиать объекты критической инфраструктуры.

Днепр

По Днепропетровской области враг ударил ракетами и дронами. ПВО уничтожила 7 российских ракет, однако зафиксированы попадания в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.

Есть серьезные разрушения энергетической инфраструктуры и промышленных предприятий. По предварительным данным, один человек погиб, два - пострадали.

Одесса

В Одесской области в результате массированной ракетной атаки были повреждены несколько линий электропередач и опора. Из-за чего в регионе действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии. Энергетики приступили к ремонтным работам.

Силам ПВО над Одесщиной удалось сбить 6 ракет и один БПЛА.

Кропивницкий

В Кропивницком районе Кировоградской области оккупанты атаковали объект энергетики. Обошлось без жертв. На месте работают соответствующие службы. Часть Кропивницкого отключили от электрснабжения.

Запорожье

В Запорожье целью российских войск стал объект инфраструктуры. Его атаковали 5 ракетами С-300. Пострадавших нет.

Кроме того, в результате ночной атаки оказалась полностью обесточена Запорожская АЭС.

По сообщению НАЭК "Энергоатом", сегодня в 03:53 н отключилась последняя линия связи оккупированной ЗАЭС с украинской энергосистемой. Станция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Запаса топлива хватит на 10 суток.

Ивано-Франковск

Ночью 9 марта были слышны взрывы в Ивано-Франсковской области. Как сообщила начальница ОВА Светлана Онищук, зафиксировано попадание в объект энергетики. Жертв удалось избежать.

Чернигов

В Черниговской области силы ПВО сбили сегодня крылатую ракету в районе города Прилуки.

Из-за возможных аварийных отключений света после ракетной атаки и обесточивания объектов водоснабжения жителей Чернигова просят сделать запасы воды на три дня. Об этом сообщили в КП "Черниговводоканал".

Перебои с интернетом и мобильной связью

После ночного массированного обстрела в Украине наблюдаются перебои в работе интренет-соединения. Сервис NetBlocks подтверждает значительное снижение подключения к интернету во многих регионах Украины, главным образом из-за аварийного отключения электроэнергии

Кроме того, из-за отключения света в некоторых районах Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Задержка поездов

Ракетная атака РФ привела к сбою в графике движения поездов "Укрзализныци". Более чем на 2 часа опаздывают 6 поездов. Всего отстают от графика 15 поездов:

№119/120 Львов Запорожье +4:53

№91/92 Харьков Одесса +3:33

№191/192 Краматорск Одесса +3:33

№53/54 Одесса Днепр +3:24

№769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49

№729/730 Черкассы Киев +2:01

№7/8 Черновцы Киев Киев +1:49

№7/8 Одесса Харьков +1:38

№29/30 Ужгород Киев +1:27

№43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18

№749/750 Киев Вена +1:09

№111/112 Киев Изюм +1:05

№725/726 Харьков Киев +0:57

№31/32 Перемышль Запорожье +0:47

№3/4 Запорожье Ужгород +0:30

Поврежены 3 ТЭС ДТЭК

Вследствие ракетной атаки сегодня ночью получили повреждения три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.

Как заявили в компании, было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По Украине выпустили 81 ракету

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что по территории Украины оккупанты запустили 81 ракету и 8 дронов Shahed-136/131. Около половины удалось сбить силам ПВО.

В частности, враг использовал ракеты воздушного, морского базирования, управляемые авиационные ракеты, С-300. При этом также был запуск 6 баллистических ракет "Кинжал".

ПВО сбила 34 из 48 крылатых ракет и 4 беспилотника, а 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Зеленский о последствиях ракетной атаки

Президент Украины назвал прошедшкую ночь "тяжелой" и рассказал, что попадания в объекты инфраструктуры и жилые дома зафиксированы в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой областях.

Фото: последствия ракетной атаки по Украине 9 марта ( t.me/V_Zelenskiy_official)

"Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике Оккупанты могут лишь терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все совершенное их не пройдет. Спасибо стражам нашего неба и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!" - заявил Владимир Зеленский.