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Россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области: есть пострадавшие

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Четверг 09 марта 2023 04:43
Россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области: есть пострадавшие Фото: россияне выпустили по Харькову и области 15 ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 9 марта россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.

Он отметил, что оккупанты бьют по объектам критической инфраструктуры.

"Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Угроза повторных ударов сохраняется! Оставайтесь в укрытиях", - заявили Синегубов.

Позже советница главы ОВА Наталья Попова заявила, что из частного дома по которому россияне нанесли удар, ГСЧС получили 2 человека. Их забрала "скорая".

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

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