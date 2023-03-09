Россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области: есть пострадавшие
В ночь на 9 марта россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Харьковской ОВД Олега Синегубова.
Он отметил, что оккупанты бьют по объектам критической инфраструктуры.
"Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Угроза повторных ударов сохраняется! Оставайтесь в укрытиях", - заявили Синегубов.
Позже советница главы ОВА Наталья Попова заявила, что из частного дома по которому россияне нанесли удар, ГСЧС получили 2 человека. Их забрала "скорая".
Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.
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