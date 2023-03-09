Массированная атака: враг попал в объект энергетики в Кировоградской области

В Кировоградской области во время российской ракетной атаки зафиксировано попадание в объект энергетики. Речь идет о Кропивницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

По его словам, жертв в результате атаки нет.

"Чрезвычайно тревожные сутки. Одна из самых длинных тревог. Очередная массированная вражеская атака. Враг бьет по критической инфраструктуре ракетами и дронами. В Кропивницком районе - попадание в объект энергетики. Соответствующие службы - на месте", - написал Райкович.

Напомним, что этой ночью россияне совершили массированную ракетную атаку по Украине. Под вражеским ударом оказались энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Добавим, что во время массированной атаки оккупационные войска повредили три теплоэлектростанции ДТЭК.

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