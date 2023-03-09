ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Массированная атака: враг попал в объект энергетики в Кировоградской области

Новина українською →
Кировоградская область, Четверг 09 марта 2023 09:14
Массированная атака: враг попал в объект энергетики в Кировоградской области Фото: войска РФ попали в объект энергетики в Кировоградской области (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Кировоградской области во время российской ракетной атаки зафиксировано попадание в объект энергетики. Речь идет о Кропивницком районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

По его словам, жертв в результате атаки нет.

"Чрезвычайно тревожные сутки. Одна из самых длинных тревог. Очередная массированная вражеская атака. Враг бьет по критической инфраструктуре ракетами и дронами. В Кропивницком районе - попадание в объект энергетики. Соответствующие службы - на месте", - написал Райкович.

Напомним, что этой ночью россияне совершили массированную ракетную атаку по Украине. Под вражеским ударом оказались энергетические объекты в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Добавим, что во время массированной атаки оккупационные войска повредили три теплоэлектростанции ДТЭК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
енергетики Кропивницкая область ракетный удар
NEWS
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу