Ударили "Кинжалом". Стали известны последствия российской атаки на Киев

В Киеве в результате российской ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры и ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА .

По состоянию на 7:30 известно, что россияне попали в объект инфраструктуры в Голосеевском районе столицы, а в Святошинском обломками ракеты ранены два человека. Им сейчас оказывается медицинская помощь. Кроме того, обломками ракеты повреждены автомобили.

"В столице частично задействованы экстренные отключения электроэнергии", - отметили там.

Всего опасность в столице продолжалась около 7 часов, добавили в КМВА.

"В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено", - сообщили там.

Однако, по предварительной информации, одна ракета "Кинжал" все же попала в объект инфраструктуры.