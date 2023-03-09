Нет воды, света, отопления, не ходит транспорт. Мэр Житомира рассказал о последствиях атаки
После массированной атаки Житомира в городе нет воды, света, отопления, не ходит электротранспорт. В регионе поврежден энергообъект, в области без света остаются 150 тысяч потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Житомира Сергея Сухомлина.
"Из крана не течет вода, в большинстве домов нет электроэнергии. Ситуация сложная. Энергетики, коммунальщики делают все возможное", - рассказал он.
По данным Сухомлина, через несколько часов в городе смогут подать воду, включить тепло, "а так будет сложно".
"Электротранспорт выводить невозможно, нет мощностей. И очень много будет ограничений с точки зрения энергоснабжения", – добавил он.
Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сегодня ночью враг нанес удар по региону дронами-камикадзе. Был поражен один из объектов энергетической инфраструктуры.
"Без энергоснабжения почти 150 тысяч абонентов", - рассказал он.
По информации Бунечко, энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области.
"Они смогут начать переключение потребителей на резервные линии питания, как только будет ликвидирован пожар. Жертв и пострадавших предварительно нет", - констатировал глава региона.
Как сообщалось, в четверг, 9 марта, после российского обстрела дронами Shahed-136 большинство жителей Житомира остались без света и воды.
Напомним, в результате массированного обстрела Украины в Житомирской области, а также еще в двух областях введены ограничения энергоснабжения. Целью РФ снова стали энергетические объекты.
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