"Цирконы", "Калибры" и сотни дронов: как ПВО отразила ночную атаку и сколько целей сбито

В ночь на 14 марта Россия атаковала Украину десятками ракет различных типов и 430 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 13 марта до утра 14 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска - ВОТ АР Крым);

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска - Брянская обл. РФ);

25 крылатых ракет "Калибр" (район пуска - акватории Черного и Каспийского морей);

24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска - Вологодская обл. РФ);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пуска - Курская обл. РФ, ВОТ Донецкой обл.);

430 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым. Около 250 из них - "Шахеды".

Основное направление удара - Киевская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей - 58 ракет и 402 беспилотника различных типов:

1 противокорабельную ракету "Циркон";

7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

25 крылатых ракет "Калибр";

24 крылатые ракеты Х-101;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

402 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.