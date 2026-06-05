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Украина перехватила инициативу и стратегию в войне дронов, - эксперт

20:25 05.06.2026 Пт
2 мин
В чем секрет эффективности украинских дронов на фронте?
aimg Ульяна Безпалько aimg Дмитрий Левицкий aimg Иван Киричевский Эксперт
Украина перехватила инициативу и стратегию в войне дронов, - эксперт Фото: украинские дроны истребляют логистику РФ (pixabay.com)
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Силы обороны Украины перехватили инициативу в войне беспилотников. Они стали главным инструментом системного уничтожения логистики и артиллерии россиян.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Иван Киричевский.

По словам эксперта, беспилотники системно уничтожают вражескую логистику. Это существенно ограничивает россиянам использование артиллерии, которая ранее считалась сильной стороной оккупационной армии

"Мы перехватили у россиян не просто инициативу в использовании дронов, но и стратегию, как сам по себе дрон превратить в инструмент успеха на поле боя", - подчеркнул он.

Уничтожение тяжелой техники и локомотивов РФ

Украинские операторы создают зеркальную зону поражения на 10-15 километров, успешно затрудняя поставки войск РФ на переднем крае.

По словам Киричевского, благодаря работе подразделений Сил обороны, в частности полка "Рейд", тяжелый автотранспорт и даже железнодорожные локомотивы оккупантов планомерно уничтожаются на большой глубине от линии фронта.

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Как пример, в середине ноября на границе Донецкой и Днепропетровской областей украинские бойцы сорвали механизированный штурм россиян. Они успешно сожгли редкие российские танки Т-80БВ, которые имели специфическую защиту и напоминали "дикобразов".

За неполные два года существования полк "Рейд" поразил не менее 7000 вражеских целей. По словам Киричевского, это и количественно, и статусно превосходит достижения распиаренного российского подразделения "Рубикон".

Секрет украинских дронов

Как отметил Киричевский, перелом и накопление положительного эффекта в войне дронов является результатом системной работы на всех уровнях в течение последних девяти месяцев или даже года. Главным фактором этого успеха являются не столько сами технологии, сколько люди.

"Украина сейчас демонстрирует успехи использования дронов на поле боя не потому, что были придуманы соответствующие технологии, а потому, что есть соответствующие волевые люди, которые, скажем так, любой дрон могут превратить в смертоносный инструмент", - резюмировал он.

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