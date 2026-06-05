Україна перехопила ініціативу і стратегію у війні дронів, - експерт

Сили оборони України перехопили ініціативу у війні безпілотників. Вони стали головним інструментом системного знищення логістики та артилерії росіян.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Іван Киричевський.

За словами експерта, безпілотники системно винищують ворожу логістику. Це суттєво обмежує росіянам використання артилерії, яка раніше вважалася сильною стороною окупаційної армії

"Ми перехопили у росіян не просто ініціативу у використанні дронів, але і стратегію, як сам по собі дрон перетворити на інструмент успіху на полі бою", - наголосив він.

Знищення важкої техніки та локомотивів РФ

Українські оператори створюють дзеркальну зону ураження на 10-15 кілометрів, успішно ускладнюючи постачання військ РФ на передньому краї.

За словами Киричевського, завдяки роботі підрозділів Сил оборони, зокрема полку "Рейд", важкий автотранспорт та навіть залізничні локомотиви окупантів планомірно знищуються на великій глибині від лінії фронту.

Як приклад, у середині листопада на межі Донецької та Дніпропетровської областей українські бійці зірвали механізований штурм росіян. Вони успішно спалили рідкісні російські танки Т-80БВ, які мали специфічний захист і нагадували "дикобразів".

За неповні два роки існування полк "Рейд" вразив щонайменше 7000 ворожих цілей. За словами Киричевського, це і кількісно, і статусно перевершує здобутки розпіареного російського підрозділу "Рубікон".

Секрет українських дронів

Як зазначив Киричевський, перелам та накопичення позитивного ефекту у війні дронів є результатом системної роботи на всіх рівнях протягом останніх дев'яти місяців або навіть року. Головним фактором цього успіху є не стільки самі технології, скільки люди.

"Україна зараз демонструє успіхи використання дронів на полі бою не тому, що були вигадані відповідні технології, а тому, що є відповідні вольові люди, які, скажімо так, будь-який дрон можуть перетворити на смертоносний інструмент", - резюмував він.