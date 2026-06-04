Горловка под контролем дронов ВСУ: почему это важно и как может повлиять на фронт

Украинские бойцы взяли под огневой контроль временно оккупированную Горловку в Донецкой области. Теперь россияне и их транспорт под регулярными ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 28-й отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего Похода.

"Операторы ББпС "Вспышка" 28-й бригады все больше наносят удары по логистике в тылу россиян. Грузовики, машины, квадроциклы - все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что сам город находится примерно в 35-40 км от позиций ВСУ. И если раньше враг относительно спокойно там катался, то сейчас его транспорт под регулярными ударами.

Горловка является одним из крупнейших городов Донецкой области, который находится под российской оккупацией еще с 2014 года.

Город был захвачен пророссийскими боевиками весной того года во время начала войны на Донбассе. С тех пор Горловка превратилась в один из ключевых тыловых центров российских сил в регионе.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году город стал важным логистическим узлом для оккупационной армии.

Через Горловку россияне перебрасывают технику, боеприпасы и живую силу на различные направления фронта в Донецкой области.

Почему это важно и как может повлиять на фронт

Аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Назарий Барчук рассказал РБК-Украина, что по информации непосредственно подразделений ВСУ и Минобороны, Силы обороны начали кампанию по middle-strike-ударам по временно оккупированным территориям с мая этого года.

В частности, успешными результатами этой кампании является установление огневого контроля над такими важными логистическими путями, как трассы между Ростовом и временно оккупированным Крымом, а также в заявлениях упоминается также Луганщина.

Установление огневого контроля над Горловкой можно отнести к рамкам этого проекта.

"В частности, здесь стоит заметить, что Горловка является важным транспортным узлом для врага на Константиновском направлении. Также она используется россиянами для базирования их техники и личного состава в городе", - отметил эксперт.

Соответственно, по его словам, установление огневого контроля над городом ограничивает логистические возможности врага по поставкам боеприпасов, техники личного состава, непосредственно к линии фронта и, в частности, Константиновки как крепости на этом участке.

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"Если посмотреть на карты, то можно увидеть трассы от Светлодаска до Бахмута, а также от Донецка до Берестка, которыми враг, вероятно, также организует свою логистику и поставляет личный состав и технику в этом направлении", - добавил Барчук.

Однако, если речь об этих дорогах, то они также контролируются Силами обороны. Возможно, не столько критично, как Горловка, однако также находятся под поражением украинских дронов.

Соответственно, как отметил эксперт, логистика врага в Константиновку сильно затруднена, что может вызвать задержки в наступательных действиях и всячески ограничивать врага.