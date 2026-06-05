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"Умные" дроны против "Шахедов": заменит ли ИИ людей-операторов в ВСУ

13:30 05.06.2026 Пт
4 мин
Какими будут дроны-перехватчики в будущем?
aimg Константин Широкун
"Умные" дроны против "Шахедов": заменит ли ИИ людей-операторов в ВСУ Фото: "умные" дроны против "Шахедов" будут иметь ИИ (Getty Images)
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Дроны-перехватчики - это один из самых молодых типов БпЛА, но развитие этого направления растет едва ли не быстрее всех в отрасли.

РБК-Украина рассказывает о том, на что сегодня способны дроны-перехватчики и как они будут развиваться в ближайшем будущем.

Как правило, под дронами-перехватчиками понимают военные БпЛА, предназначенные для уничтожения воздушных целей, то есть, применения в противовоздушной обороне. Обычно перехватчиками являются FPV-дроны, как квадрокоптеры, так и аппараты самолетного типа.

Сейчас украинские военные используют для перехвата вражеских воздушных целей БпЛА нескольких типов: квадрокоптеры-камикадзе, камикадзе самолетного типа и перехватчики дронов типа "Shahed", которые несколько похожи на ракеты.

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Отдельное направление, которое активно развивается - это дроны с активной РЭБ. Задача этих беспилотников - оставить противника без возможности "видеть" и ориентироваться в пространстве. Аппараты оборудованы специальными "глушилками", подавляющими сигналы управления и навигацию.

Эти дроны-перехватчики работают как компактные мобильные станции РЭБ. Они находят в воздухе врага, приближаются к нему и глушат сигнал. Эффективность дронов-глушилок меньше моделей с физическим уничтожением, но шансы на сохранение аппарата целым и его дальнейшее использование значительно больше.

Какие цели уничтожают дроны-перехватчики?

История дронов-перехватчиков насчитывает чуть больше двух лет. Так, в феврале 2024 года бойцы подразделения беспилотных ударных комплексов "Аякс" 126 ОБрТрО с помощью FPV-дрона сбили российский дрон-камикадзе самолетного типа. Сегодня основные цели дронов-перехватчиков - это "делакобойные" ударные дроны и разведчики.

Кроме того, в 2024 году было зафиксировано несколько случаев поражения FPV-дронами российских вертолетов. Впервые это произошло 6 августа, во время боев в Курской области, когда беспилотник СБУ подбил Ми-28, экипаж смог посадить вертолет.

Какие ключевые вызовы перед разработчиками дронов-перехватчиков?

Сооснователь технологической компании BlueBird Tech Валерий Зарубин в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что сегодня главный вызов заключается не только в создании самого дрона, но и в построении всей системы перехвата. Работа оператора дрона-перехватчика сегодня является одним из самых сложных видов пилотирования на поле боя, это фактически высший пилотаж.

"Оператор работает на высоких скоростях, часто против маневрирующей цели, которая может уклоняться, менять высоту и направление полета. При этом дрон-перехватчик имеет очень ограниченный запас времени и заряда. В отличие от обычного FPV-дрона, здесь часто нет второй попытки - ошибка означает потерю дрона-перехватчика", - отметил Зарубин.

Также по словам представителей отрасли, ситуацию дополнительно усложняет применение противником средств радиоэлектронной борьбы, различных методик уклонения и полеты над сложной местностью или водоемами. Особенно сложными являются морские направления, где практически отсутствуют визуальные ориентиры для навигации и компьютерного зрения.

&quot;Умные&quot; дроны против &quot;Шахедов&quot;: заменит ли ИИ людей-операторов в ВСУ

Фото: "умные" дроны против "Шахедов" будут широко применять ИИ (Getty Images)

Поэтому сегодня операторы дронов-перехватчиков должны иметь значительно более высокий уровень подготовки, чем даже опытный оператор FPV-дронов. Они одновременно выполняют функции пилота, наводчика и тактика, принимая решения за считанные секунды.

Что касается непосредственного производства дронов, то сегодня это направление быстро развивается. Производители имеют запрос на создание относительно дешевых средств сбивания воздушных целей и наращивают свои производства. По официальным заявлениям чиновников, в 2025 году Украина произвела около 100 тысяч дронов-перехватчиков. По данным Минобороны Украины, план на 2026 год - производство более 7 млн дронов разных видов - от FPV до перехватчиков и темпы однозначно будут расти.

Какими будут дроны-перехватчики в будущем?

По мнению экспертов, в перспективе значительная часть задач операторов дронов-перехватчиков будет передана системам искусственного интеллекта. Именно ИИ сможет быстрее человека обнаруживать цели, рассчитывать траекторию сближения, прогнозировать маневры цели, компенсировать влияние РЭБ и выбирать оптимальный момент для атаки.

Особенно это актуально для борьбы с реактивными и высокоскоростными целями, где человек уже приближается к пределу своих физических возможностей по скорости принятия решений.

"Будущее принадлежит гибридной модели, где человек определяет правила и контролирует систему, а искусственный интеллект выполняет большинство математических расчетов и непосредственно осуществляет перехват. Именно такая модель позволит масштабировать ПВО и противодействовать массовому применению высокоскоростных угроз", - добавил соучредитель технологической компании BlueBird Tech.

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