Лидеры ЕС вскоре соберутся в Берлине для обсуждения мирного плана для Украины, - СМИ

Европейские лидеры, среди которых премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Берлине для обсуждения мирного плана по Украине. Встреча запланирована на 15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как отмечает издание, сначала о встрече сообщило агентство Reuters, ссылаясь на двух анонимных дипломатов ЕС.

По их данным, европейские лидеры, в частности Кир Стармер и Эммануэль Макрон, должны встретиться в Берлине в понедельник, чтобы обсудить мирный план по Украине.

Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил планы относительно новых переговоров об урегулировании конфликта.

"Европейские интересы безопасности должны быть защищены... На этом фоне мы планируем дальнейшие координационные переговоры в ближайшие дни", - сказал Мерц.

Sky News отмечает, что это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что в ближайшее время поделится "усовершенствованной" версией мирного плана с США.