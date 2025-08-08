RU

Дональд Трамп Война в Украине

Украина получает много поддержки в новых условиях с дедлайном для России, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получает много поддержки от партнеров в новых условиях, когда президент США Дональд Трамп установил дедлайн для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил о результате интенсивных переговоров с партнерами для выработки общей позиции ради действительно реального мира для Украины.

"И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня", - сказал президент.

 

Ультиматум Трампа

Напомним, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за массированные обстрелы Украины и дал главе Кремля 50 дней на достижение мира с Киевом. Однако впоследствии он сократил сроки до 10 дней и указал дедлайном 8 августа.

В случае отказа он пригрозил ввести санкции против стран, закупающих российскую нефть и дополнительные санкции против России.

При этом 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с Путиным. Трамп заявил, что встреча была успешной.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Россия теперь может быть больше настроена на перемирие с Украиной.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в Украине