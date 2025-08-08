Україна отримує багато підтримки в нових умовах з дедлайном для Росії, - Зеленський

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, минулого місяця президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за масовані обстріли України та дав главі Кремля 50 днів на досягнення миру з Києвом. Однак згодом він скоротив строки до 10 днів та вказав дедлайном 8 серпня.

У разі відмови він пригрозив запровадити санкції проти країн, що закуповують російську нафту і додаткові санкції проти Росії.

При цьому 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з Путіним. Трамп заявив, що зустріч була успішною.

При цьому президент України Володимир Зеленський не виключив, що Росія тепер може бути більше налаштована на перемир'я з Україною.