Украина получила транш от ЕС, а Турция хочет быть гарантом безопасности: новости за 22 августа

Украина получила от Европейского Союза новый транш финансовой помощи по двум программам. Тем временем Турция заявила о готовности принять участие в гарантиях безопасности Украины.
Украина 22 августа получила от Европейского Союза новый транш финансовой помощи по двум программам. Миллиард евро Киеву предоставили через ERA Loans, еще 3,05 миллиарда - в рамках Ukraine Facility.
В целом Украина получила от партнеров 4,05 миллиарда евро, из которых:
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Турция заявила о готовности принять участие в гарантиях безопасности Украины, взяв на себя ответственность за морскую безопасность.
"Турция заявила, что хочет быть частью гарантий безопасности Украины, отвечая за морскую безопасность", - рассказал украинский президент.
По словам нардепа Федора Вениславского, внесенный 22 августа законопроект №13685 касается выезда за границу мужчин до 22 лет. Он призван исправить ряд проблем, которые сейчас есть в законодательстве о выезде.
Министерство иностранных дел Украины на фоне предстоящих российско-белорусских военных учений "Запад-2025" посоветовало Минску воздержаться от провокаций. А белорусской армии настоятельно советуют не приближаться к границам Украины.
"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы", - сказано в сообщении.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина. Сейчас обсуждения ведутся исключительно в закрытом формате.
Ермак отметил, что консультации на уровне министров обороны, начальников штабов и советников по национальной безопасности происходят чуть ли не ежедневно. В консультациях принимают участие представители США, обсуждаются политическая и военная составляющие гарантий безопасности.
Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который усиливает ответственность за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения.
Документ предусматривает уголовное наказание для тех, кто пытается сбежать от мобилизации, а также определяет условия освобождения от ответственности.
Сейчас за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность и штрафы.
