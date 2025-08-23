Украина получила транш от ЕС, а Турция хочет быть гарантом безопасности: новости за 22 августа

Украина получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи

Украина 22 августа получила от Европейского Союза новый транш финансовой помощи по двум программам. Миллиард евро Киеву предоставили через ERA Loans, еще 3,05 миллиарда - в рамках Ukraine Facility.

В целом Украина получила от партнеров 4,05 миллиарда евро, из которых:

один миллиард евро в рамках ERA Loans, финансирование из доходов от замороженных активов России;

3,05 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.

Турция хочет гарантировать морскую безопасность Украины

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Турция заявила о готовности принять участие в гарантиях безопасности Украины, взяв на себя ответственность за морскую безопасность.

"Турция заявила, что хочет быть частью гарантий безопасности Украины, отвечая за морскую безопасность", - рассказал украинский президент.

Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали

По словам нардепа Федора Вениславского, внесенный 22 августа законопроект №13685 касается выезда за границу мужчин до 22 лет. Он призван исправить ряд проблем, которые сейчас есть в законодательстве о выезде.

Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.

Учения "Запад-2025": Украина посоветовала Беларуси не приближаться к границам

Министерство иностранных дел Украины на фоне предстоящих российско-белорусских военных учений "Запад-2025" посоветовало Минску воздержаться от провокаций. А белорусской армии настоятельно советуют не приближаться к границам Украины.

"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, которая защищает Европу от российской угрозы", - сказано в сообщении.

Пока в закрытом формате. Ермак сказал, когда будут первые драфты гарантий для Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что уже на следующей неделе будут готовы первые драфты гарантий безопасности, которые получит Украина. Сейчас обсуждения ведутся исключительно в закрытом формате.

Ермак отметил, что консультации на уровне министров обороны, начальников штабов и советников по национальной безопасности происходят чуть ли не ежедневно. В консультациях принимают участие представители США, обсуждаются политическая и военная составляющие гарантий безопасности.

Тюрьма за попытку бегства из Украины: Кабмин подал в Раду законопроект

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который усиливает ответственность за незаконное пересечение государственной границы во время военного положения.

Документ предусматривает уголовное наказание для тех, кто пытается сбежать от мобилизации, а также определяет условия освобождения от ответственности.

Сейчас за незаконное пересечение границы предусмотрена только административная ответственность и штрафы.

Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.