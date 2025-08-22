ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи: какова сумма

Украина, Пятница 22 августа 2025 16:43
UA EN RU
Украина получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи: какова сумма Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина 22 августа получила от Европейского Союза новый транш финансовой помощи по двум программам. Миллиард евро Киеву предоставили через ERA Loans, еще 3,05 миллиарда - в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, в целом Украина получила от партнеров 4,05 миллиарда евро, из которых:

  • один миллиард евро в рамках ERA Loans, финансирование из доходов от замороженных активов России;
  • 3,05 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.

"Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления. Спасибо европейским партнерам. Вместе мы уверенно движемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе", - добавила Свириденко.

Отметим, Национальный банк Украины ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans. Однако в 2026 году объем сократится до 17 млрд долларов.

В то же время Министерство финансов Украины должно заложить в проект бюджета на 2026 год реалистичный сценарий расходов. Скорее всего, это будет предположение о продолжении боевых действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Юлия Свириденко Транш
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"