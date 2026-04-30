Украина получила мобильные симуляторы F-16 для подготовки пилотов, - Федоров

По словам Федорова, истребители F-16 уже защищают украинское небо. Чтобы повышать эффективность перехвата воздушных целей, необходимо совершенствовать подготовку пилотов и сокращать время от обучения до боевого применения.

"При поддержке партнеров дополнительно к стационарным получили мобильные тренажеры F-16. Во всем мире их всего несколько из-за высокой стоимости, и часть уже в Украине. Это возможность непрерывно тренировать наших пилотов, фактически - переход на стандарты НАТО в их подготовке", - отметил министр.

Благодаря тренажерам пилоты отрабатывают сложные боевые сценарии еще до вылета:

скорость реакции и принятия решений;

ситуационную осведомленность в динамическом бою;

выполнение конкретных боевых задач в смоделированной среде.

Тренажеры разработаны специально под наши требования и техническое задание и учитывают географические особенности Украины. Ключевое преимущество - мобильность. Тренажеры можно быстро перемещать, что критически важно для безопасности пилотов в условиях постоянных атак.

"Больше тренировок - быстрая подготовка, сохраненный ресурс самолетов и значительно выше эффективность в небе. Защита неба - наш топ-приоритет. Продолжаем системно усиливать авиацию и отвечаем врагу асимметрично через технологии", - подчеркнул Федоров.