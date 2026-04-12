Обещали, но не дали: кто "тормозит" поставки F-16 для Украины

Бельгия и Норвегия задерживают поставки 36 истребителей F-16 для Украины, что составляет почти половину от всего обещанного количества самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

Причины задержки поставок

Как сообщило издание, Бельгия, которая обязалась передать 30 истребителей, связывает паузу с задержкой получения американских F-35.

Первые новые самолеты прибыли в страну только в октябре прошлого года. Ожидается, что бельгийские F-16 будут передаваться Украине постепенно до 2028 года, хотя первые борта могут поступить уже в 2026 году.

В Норвегии ситуация другая - страна обещала 6 самолетов, но все они сейчас находятся на ремонте в Бельгии.

Процесс восстановления тормозится из-за дефицита запчастей - для каждой машины не хватает около сотни деталей. Также бельгийская сторона заявляла, что Украина якобы сама просила отсрочить поставки из-за недостатка подготовленных пилотов.

Сколько F-16 уже имеет Украина

В целом авиационная коалиция обещала предоставить Украине 79 истребителей.

Сейчас ситуация с поставками выглядит так:

Нидерланды - передали все 24 обещанных самолета;

- передали все 24 обещанных самолета; Дания - поставила большую часть из 19 бортов (по плану передача должна была завершиться до конца 2025 года);

- поставила большую часть из 19 бортов (по плану передача должна была завершиться до конца 2025 года); Бельгия и Норвегия - по состоянию на апрель 2026 года не поставили ни одного самолета.

С учетом четырех потерянных в боях машин, на вооружении Воздушных сил ВСУ сейчас может находиться до 39 единиц F-16.