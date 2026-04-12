ua en ru
Вс, 12 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Обещали, но не дали: кто "тормозит" поставки F-16 для Украины

22:10 12.04.2026 Вс
2 мин
Какие страны задерживают самолеты и сколько бортов уже в ВСУ?
aimg Сергей Козачук
Обещали, но не дали: кто "тормозит" поставки F-16 для Украины Фото: поставки F-16 для Украины оказались под угрозой (Getty Images)

Бельгия и Норвегия задерживают поставки 36 истребителей F-16 для Украины, что составляет почти половину от всего обещанного количества самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Читайте также: "Это похоже на скандал": Украина до сих пор не получила обещанные F-16 от Норвегии

Причины задержки поставок

Как сообщило издание, Бельгия, которая обязалась передать 30 истребителей, связывает паузу с задержкой получения американских F-35.

Первые новые самолеты прибыли в страну только в октябре прошлого года. Ожидается, что бельгийские F-16 будут передаваться Украине постепенно до 2028 года, хотя первые борта могут поступить уже в 2026 году.

В Норвегии ситуация другая - страна обещала 6 самолетов, но все они сейчас находятся на ремонте в Бельгии.

Процесс восстановления тормозится из-за дефицита запчастей - для каждой машины не хватает около сотни деталей. Также бельгийская сторона заявляла, что Украина якобы сама просила отсрочить поставки из-за недостатка подготовленных пилотов.

Сколько F-16 уже имеет Украина

В целом авиационная коалиция обещала предоставить Украине 79 истребителей.

Сейчас ситуация с поставками выглядит так:

  • Нидерланды - передали все 24 обещанных самолета;
  • Дания - поставила большую часть из 19 бортов (по плану передача должна была завершиться до конца 2025 года);
  • Бельгия и Норвегия - по состоянию на апрель 2026 года не поставили ни одного самолета.

С учетом четырех потерянных в боях машин, на вооружении Воздушных сил ВСУ сейчас может находиться до 39 единиц F-16.

Проблемы с поставками F-16

Напомним, что ситуация с передачей истребителей от отдельных партнеров остается сложной. В частности, оказалось, что обещанные Норвегией самолеты застряли в авиаремонтном цехе в Бельгии, где процесс их восстановления фактически не продвигается.

В то же время сама Бельгия за три года также не передала ни одного борта. В Брюсселе задержку оправдывают тем, что якобы никогда не называли Киеву конкретных сроков поставки.

Кроме того, тема западной авиации остается главной мишенью для вражеских вбросов. Российская пропаганда недавно распространяла фейк о том, что Дания якобы "отзывает" свои истребители из Украины, хотя эта информация не соответствует действительности и не имеет никаких официальных подтверждений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Украина Норвегия Бельгия F-16
Новости
США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
