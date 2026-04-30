Україна отримала мобільні симулятори F-16 для підготовки пілотів, - Федоров

За словами Федорова, винищувачі F-16 уже захищають українське небо. Щоб підвищувати ефективність перехоплення повітряних цілей, необхідно вдосконалювати підготовку пілотів і скорочувати час від навчання до бойового застосування.

"За підтримки партнерів додатково до стаціонарних отримали мобільні тренажери F-16. У всьому світі їх лише декілька через високу вартість, і частина вже в Україні. Це можливість безперервно тренувати наших пілотів, фактично - перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці", - зазначив міністр.

Завдяки тренажерам пілоти відпрацьовують складні бойові сценарії ще до вильоту:

швидкість реакції та ухвалення рішень;

ситуаційну обізнаність у динамічному бою;

виконання конкретних бойових завдань у змодельованому середовищі.

Тренажери розроблені спеціально під наші вимоги та технічне завдання і враховують географічні особливості України. Ключова перевага - мобільність. Тренажери можна швидко переміщувати, що критично важливо для безпеки пілотів в умовах постійних атак.

"Більше тренувань - швидша підготовка, збережений ресурс літаків і значно вища ефективність у небі. Захист неба - наш топпріоритет. Продовжуємо системно підсилювати авіацію і відповідаємо ворогу асиметрично через технології", - наголосив Федоров.