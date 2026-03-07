Украина уже 3 года ждет F-16 от Бельгии: как в Брюсселе объясняют задержку

Бельгия за три года не передала Украине ни одного истребителя F-16. В свое оправдание бельгийское правительство утверждает, что якобы никогда не обещало конкретных сроков поставки самолетов Киеву.

Отмечается, что за три года участия Бельгии в "коалиции истребителей" по поставке F-16 Украине не было передано ни одного бельгийского самолета. С 2023 года сроки постоянно откладывались и переносились, и первые бельгийские F-16 уже должны были бы быть в Украине, но их до сих пор нет.

В бельгийском правительстве говорят, что каких-либо сроков поставки якобы и не существовало. Мол, этот вопрос даже не обсуждался, а Украина, по версии одного из высших командиров бельгийских ВВС, якобы даже подала запрос не поставлять самолеты, потому что "нет пилотов".

Однако еще в 2024 году тогдашний премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявлял, что первые самолеты будут в Украине "до конца года". И это должны были быть первые из тех 30 самолетов, которые обещали Украине в "коалиции". Но с того момента истребители передали другие страны, но только не Бельгия.

В мае 2025 года министр обороны Бельгии Тео Франкен также говорил, что самолеты Украине передадут "раньше запланированного срока". Но похоже, что "воз и ныне там".

Причины срыва поставок

В министерстве обороны Бельгии назвали главной причиной того, что Украина до сих пор не получила никаких бельгийских F-16, задержку с поставкой новых самолетов из США.

Американские истребители F-35, которыми Бельгия хочет заменить старые самолеты, все еще не поступили. Передать F-16 бельгийцы смогут только после замены, то есть передача откладывается.

"С самого начала Министерство обороны заявило, что сначала должны быть удовлетворены оперативные потребности самих Воздушных сил Бельгии. Всегда было понятно, что наша собственная оперативная готовность должна быть гарантирована", - сказал изданию генерал-майор Герт Деккер.

Планируется, что весь свой парк F-16 Бельгия выведет из эксплуатации до конца 2028 года. Окончательное завершение поставок F-35 ожидается не ранее 2029 года.

При этом, что в еще в октябре 2025 года сообщалось, что Украина получит от Бельгии дополнительные F-16. На замену этим самолетам уже тогда начали поступать первые истребители пятого поколения F-35. Предполагалось, что первые F-16 должны были отправляться Украине в 2026 году.

Обучение виновато

Кроме этого, утверждает издание со ссылкой на собственные источники, проблема существует также в подготовке пилотов. Якобы она значительно отстает от графиков, о чем изданию сказали даже неназванные "источники" из числа украинских чиновников.