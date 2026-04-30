Украина получила мобильные симуляторы F-16 для подготовки пилотов, - Федоров
Украина получила мобильные симуляторы F-16, чтобы ускорить подготовку пилотов и усилить защиту неба от российских ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Михаила Федорова.
По словам Федорова, истребители F-16 уже защищают украинское небо. Чтобы повышать эффективность перехвата воздушных целей, необходимо совершенствовать подготовку пилотов и сокращать время от обучения до боевого применения.
"При поддержке партнеров дополнительно к стационарным получили мобильные тренажеры F-16. Во всем мире их всего несколько из-за высокой стоимости, и часть уже в Украине. Это возможность непрерывно тренировать наших пилотов, фактически - переход на стандарты НАТО в их подготовке", - отметил министр.
Благодаря тренажерам пилоты отрабатывают сложные боевые сценарии еще до вылета:
- скорость реакции и принятия решений;
- ситуационную осведомленность в динамическом бою;
- выполнение конкретных боевых задач в смоделированной среде.
Тренажеры разработаны специально под наши требования и техническое задание и учитывают географические особенности Украины. Ключевое преимущество - мобильность. Тренажеры можно быстро перемещать, что критически важно для безопасности пилотов в условиях постоянных атак.
"Больше тренировок - быстрая подготовка, сохраненный ресурс самолетов и значительно выше эффективность в небе. Защита неба - наш топ-приоритет. Продолжаем системно усиливать авиацию и отвечаем врагу асимметрично через технологии", - подчеркнул Федоров.
Задержки поставок F-16
Напомним, Бельгия и Норвегия задерживают поставки 36 истребителей F-16 для Украины, что составляет почти половину от всего обещанного количества самолетов.
Ранее сообщалось, что обещанные Норвегией самолеты застряли в авиаремонтном цехе в Бельгии, где процесс их восстановления фактически не продвигается.
В то же время сама Бельгия за три года также не передала ни одного лиака. В Брюсселе задержку оправдывают тем, что якобы никогда не называли Киеву конкретных сроков поставки.