Україна отримала мобільні симулятори F-16 для підготовки пілотів, - Федоров

11:20 30.04.2026 Чт
У світі їх лише декілька через високу вартість
aimg Тетяна Степанова
Фото: Україна отримала мобільні симулятори F-16 для підготовки пілотів (Getty Images)

Україна отримала мобільні симулятори F-16, щоб пришвидшити підготовку пілотів і посилити захист неба від російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Михайла Федорова.

За словами Федорова, винищувачі F-16 уже захищають українське небо. Щоб підвищувати ефективність перехоплення повітряних цілей, необхідно вдосконалювати підготовку пілотів і скорочувати час від навчання до бойового застосування.

"За підтримки партнерів додатково до стаціонарних отримали мобільні тренажери F-16. У всьому світі їх лише декілька через високу вартість, і частина вже в Україні. Це можливість безперервно тренувати наших пілотів, фактично - перехід на стандарти НАТО в їхній підготовці", - зазначив міністр.

Завдяки тренажерам пілоти відпрацьовують складні бойові сценарії ще до вильоту:

  • швидкість реакції та ухвалення рішень;
  • ситуаційну обізнаність у динамічному бою;
  • виконання конкретних бойових завдань у змодельованому середовищі.

Тренажери розроблені спеціально під наші вимоги та технічне завдання і враховують географічні особливості України. Ключова перевага - мобільність. Тренажери можна швидко переміщувати, що критично важливо для безпеки пілотів в умовах постійних атак.

"Більше тренувань - швидша підготовка, збережений ресурс літаків і значно вища ефективність у небі. Захист неба - наш топпріоритет. Продовжуємо системно підсилювати авіацію і відповідаємо ворогу асиметрично через технології", - наголосив Федоров.

Затримки поставок F-16

Нагадаємо, Бельгія та Норвегія затримують постачання 36 винищувачів F-16 для України, що становить майже половину від усієї обіцяної кількості літаків.

Раніше повідомлялося, що обіцяні Норвегією літаки застрягли в авіаремонтному цеху у Бельгії, де процес їхнього відновлення фактично не просувається.

Водночас сама Бельгія за три роки також не передала жодного ліака. У Брюсселі затримку виправдовують тим, що нібито ніколи не називали Києву конкретних термінів постачання.

