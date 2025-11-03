RU

Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg

Фото: президент Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правительство Великобритании передало Украине новую партию ракет Storm Shadow, чтобы обеспечить продолжение ударов по военным целям на территории России зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, поставки состоялись в неопределенном количестве, однако их цель - гарантировать Украине запас высокоточного оружия в период, когда Лондон ожидает усиления российских атак по гражданской инфраструктуре.

На фоне усиления санкционного давления на Россию Великобритания и другие союзники стремятся продемонстрировать российскому диктатору Владимиру Путину, что поддержка Киева будет оставаться неизменной и превысит возможности российской экономики вести войну.

Вероятно, новый шаг Лондона стал ответом на отказ президента США Дональда Трампа передать Украине ракеты Tomahawk.

Отмечается, что Storm Shadow уже доказали свою эффективность. Ведь в октябре украинские военные заявили об ударе по российскому химическому заводу с помощью британского оружия.

Storm Shadow

Storm Shadow - это высокоточные ракеты воздушного базирования дальностью более 250 км, летящие на малых высотах и использующие комбинированные навигационные системы MBDA.

Стоит заметить, что Лондон не раскрывает объемов переданных Украине ракет и не делает регулярных объявлений об их поставках.

 

 

Использование Украиной Storm Shadow по территории РФ

В ноябре прошлого года западные СМИ сообщили, что Силы обороны Украины впервые применили британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

По сообщениям медиа, удар по подземному военному командному пункту в селе Марьино Курской области привел к гибели около 500 северокорейских солдат и российских офицеров.

В то же время правительство Великобритании не раскрывало точное количество ракет, переданных Украине во время войны. Последний раз поставки Storm Shadow подтверждались Министерством обороны в апреле, при премьерстве Риши Сунака.

