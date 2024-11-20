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Украина впервые ударила по России ракетами Storm Shadow, - Bloomberg

Среда 20 ноября 2024 17:06
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Украина впервые ударила по России ракетами Storm Shadow, - Bloomberg Иллюстративное фото: Украина впервые ударила по России ракетами Storm Shadow (MBDA)
Автор: Иван Носальский

Украина впервые запустила по территории России дальнобойные ракеты Storm Shadow. Целью стали военные объекты врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, информацию об использовании украинцами ракет Storm Shadow для удара по России раскрыл неназванный западный чиновник.

Он добавил, что использование Storm Shadow для ударов по российской территории одобрили в ответ на то, что Москва задействовала в войне против Украины северокорейских солдат.

Storm Shadow для Украины

Стоит заметить, что дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, Украине передала Британия еще в прошлом году. Для их использования специально модернизировали украинские самолеты Су-24М.

При этом украинским защитникам было запрещено бить такими ракетами по российской территории. Последний раз об использовании Storm Shadow Генштаб ВСУ сообщал 5 октября. Тогда целью украинских воинов стали три командных пункта врага.

Несколько дней назад источник РБК-Украина рассказал, что Британия и Франция разрешили Украине использовать переданные Storm Shadow/SCALP для ударов по РФ. Но такое решение распространялось только на Курскую область.

При этом сегодня The Times написало, что США дали "зеленый свет" на удары вглубь России ракетами Storm Shadow. Такой шаг от Вашингтона был необходим, поскольку ракеты собирают из компонентов, которые производят американцы.

К слову, вчера, 19 ноября, источники РБК-Украина сообщили о первом использовании ракет ATACMS для удара по России. Целью ВСУ стал объект в Брянской области.

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