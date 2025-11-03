Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg

За даними видання, постачання відбулося у невизначеній кількості, однак його мета - гарантувати Україні запас високоточної зброї в період, коли Лондон очікує посилення російських атак по цивільній інфраструктурі.

На тлі посилення санкційного тиску на Росію Велика Британія та інші союзники прагнуть продемонструвати російському диктатору Володимиру Путіну, що підтримка Києва залишатиметься незмінною та перевищить можливості російської економіки вести війну.

Ймовірно, новий крок Лондона став відповіддю на відмову президента США Дональда Трампа передати Україні ракети Tomahawk.

Зазначається, що Storm Shadow уже довели свою ефективність. Адже у жовтні українські військові заявили про удар по російському хімічному заводу за допомогою британської зброї.

Storm Shadow

Storm Shadow - це високоточні ракети повітряного базування дальністю понад 250 км, що летять на малих висотах і використовують комбіновані навігаційні системи MBDA.

Варто зауважити, що Лондон не розкриває обсягів переданих Україні ракет і не робить регулярних оголошень щодо їхніх поставок.