Удар Storm Shadow по Марьино. Погибли 500 солдат КНДР и офицеры РФ, - Global Defense
В результате удара ракетами Storm Shadow по Курской области погибли 500 северокорейских солдат. Также могли погибнуть 18 российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Defense Corp.
Аналитики цитируют Telegram-канал "Досье Шпиона", который сообщил, что при ударе ракеты Storm Shadow поразили санаторий Управления по делам российского диктатора в Марьино Курской области.
По информации Telegram-канала, погибли 18 российских военнослужащих и 33 ранены. Среди погибших, в частности, многие российские офицеры Южного и Восточного военных округов.
Сообщается о гибели первого заместителя командующего Ленинградским военным округом, генерал-лейтенанта Валерия Солодчука. В 2014 году он командовал 1-м армейским корпусом так называемой "ДНР" во время вторжения РФ в Украину.
Также отмечается, что в результате ракетного удара погибли 500 солдат КНДР. По данным Global Defense Corp, были ранены трое северокорейских военных - двое офицеров-мужчин и женщина. Сначала ее называли медиком. Источники издания отмечают, что она могла быть переводчиком.
Кроме того, известно, что еще 13 российских саперов, включая заместителя начальника штаба 88-й механизированной бригады, получили ранения во время обезвреживания неразорванных боеприпасов на месте ракетного удара.
"Присутствие такого высокопоставленного персонала во время зачистки после удара может свидетельствовать о том, что жертвами не только офицеры и один генерал", - предполагает Global Defense Corp.
Первое применение Storm Shadow по России
Напомним, 20 ноября издание Bloomberg написало, что украинские военные впервые ударили ракетами Storm Shadow по России. В сети заявили, что был удар по поселку Марьино Курской области.
Профильное издание Defense Express заявило, что целью мог стать объект российского диктатора Владимира Путина. Речь идет об особняке Барятинских.
Как отметили аналитики, на территории особняка находится подземный командный пункт оккупантов. Там могло находиться командование войск РФ в Курской области и северокорейские генералы.
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