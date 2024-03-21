Украина получила 4,5 млрд евро от ЕС, а РФ ударила ракетой по Харькову: новости за 20 марта

Еврокомиссия выплатила первый транш Киеву из пакета помощи в 50 млрд евро, - Боррель

Европейская комиссия выплатила первый транш помощи в рамках Украинского фонда на общую сумму 50 млрд евро. Сейчас было переведено 4,5 млрд евро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Вместе с тем Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи заявил, что следующий транш будет в апреле.

В Харькове прогремел взрыв: "прилет" в одном из районов

В Харькове раздался взрыв, в городе зафиксирован "прилет" в одном из районов.

По информации местных властей, оккупанты нанесли ракетный удар. В результате этого погибли по меньшей мере пятеро человек.

Атаку на российский Энгельс, где расположен аэродром, совершило ГУР, - источники

Город Энгельс, где расположен аэродром, в ночь на 20 марта подвергся атаке. Это была работа ГУР МО.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции, - СМИ

Польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Это касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Литва присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Литва приняла решение выделить 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, рассказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Украина может производить 2 млн дронов в год, но есть условие, - Федоров

Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год, заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он уточнил, что для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада.

Шмыгаль: ожидаем в апреле поставки снарядов от чешской инициативы

Уже в апреле Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы, рассказал премьер Денис Шмыгаль.

Червоноград, Павлоград и Бровары переименуют. В Раде определились с новыми названиями

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел в разных областях Украины. Среди прочего новые названия получат Бровары, Павлоград и Червоноград.

Пять городов и 104 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации.