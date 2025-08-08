ua en ru
Украина получит урезанный транш от Евросоюза: сколько денег выделили

Брюссель, Пятница 08 августа 2025 18:34
Украина получит урезанный транш от Евросоюза: сколько денег выделили Фото: Юлия Свириденко, премьер-министр Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет ЕС утвердил предоставление Украине нового транша в рамках программы Ukraine Facility. Речь о передаче более 3 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram и пресс-службу Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility", - рассказала глава правительства.

Она уточнила, что новый транш - это сигнал доверия в украинскому курсу реформ и способности обеспечивать стабильность даже в самые сложные времена.

Свириденко поблагодарила датское председательство в Совете ЕС за четкую поддержку.

"Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе", - обратила внимание премьер.

В ЕС подтвердили транш

В Совете ЕС подтвердили, что новый транш для Украины в рамках Ukraine Facility был одобрен.

"Украина получит более 3,2 млрд евро финансирования", - сказано в сообщении Совета ЕС.

Также там уточнили, что финансирование в первую очередь направлено на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее государственной администрации.

Транш урезали

Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье рассказал, что Украина 6 июня подала запрос на получение нового транша на 3 млрд евро вместо 4,5 млрд евро.

Мерсье отметил, что для получения 4,5 млрд евро за квартал Украина должна была внедрить 16 реформ, однако выполнила только 13. В связи с этим размер транша был уменьшен.

Проинформированный источник РБК-Украина рассказал, что выплату задержали из-за скандального закона о НАБУ и САП, который ограничивал независимость этих органов.

Собеседник также уточнял, что добрать недополученные 1,5 млрд евро можно будет до конца года при условии выполнения всех реформ.

