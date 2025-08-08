ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ГУР атаковало зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае, - источники

Пятница 08 августа 2025 17:10
UA EN RU
ГУР атаковало зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае, - источники Фото: ГУР атаковало зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края России в результате операции ГУР была атакована воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО. Ликвидировано по меньшей мере 12 оккупантов.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в украинской разведке.

Как сообщают источники, вблизи КПП воинской части прогремело два взрыва, в результате чего ликвидировано не менее 12 военнослужащих РФ, десятки оккупантов получили ранения, а также уничтожена техника.

Местные СМИ и паблики в соцсетях сразу сообщили о двух взрывах в пгт Афипское, а местными спецслужбами был перекрыт район и введен режим "антитеррористической операции".

На месте происшествия наблюдалось скопление карет скорой помощи и автомобилей экстренных и специальных служб.

Фото от источников

В то же время для сокрытия факта диверсии на территории воинской части, в российском инфопространстве была распространена информация о том, что причиной взрыва стало якобы неисправное газобаллонное оборудование автомобиля.

Параллельно ФСБ пытается удалить упоминания о событии в СМИ и соцсетях.

Источники в ГУР отмечают, что 90-я зенитно-ракетная бригада, которая была атакована в результате спецоперации, участвует в вооруженной агрессии России против Украины на Херсонском и Запорожском направлениях.

Операции ГУР

Напомним, недавно киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.

Также ГУР парализовало работу одного из крупнейших производителей дронов в России.

Ранее киберкорпус ГУР атаковал сетевую инфраструктуру "Газпрома", который привлечен к обеспечению вооруженной агрессии России против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО ГУР Краснодарский край Война в Украине
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине