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Минобороны Украины готовит усиление ПВО на базе систем NASAMS

Киев, Понедельник 23 июня 2025 00:12
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Минобороны Украины готовит усиление ПВО на базе систем NASAMS Фото: зенитный ракетный комплекс NASAMS производства компании Kongsberg (gagadget.com)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, которая производит системы ПВО NASAMS. Готовится усиление защиты населения и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Глава ведомства Рустем Умеров напомнил, что Kongsberg Defence and Aerospace - это ведущий норвежский производитель вооружения, в частности зенитного ракетного комплекса NASAMS, которые уже защищают украинские города от российских ракет и дронов.

Министр отметил, что в сотрудничестве с Kongsberg, украинское Минобороны фокусируется на развитии совместных проектов в сфере ПВО.

"Готовим новые решения на базе NASAMS - для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", - отметил Умеров.

Глава оборонного ведомства назвал противовоздушную оборону одним из стратегических приоритетов Украины и добавил, что только в июне враг осуществил более 3500 запусков ракет и БПЛА.

Он также добавил, что Украина работает над масштабированием производства и ускорением поставок систем ПВО.

"Открытие офиса - это очередной шаг в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg. Вместе будем реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря - направлениях, в которых Kongsberg является мировым лидером", - отметил министр.

Умеров также добавил, что это открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров - над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций.

Глава Минобороны поблагодарил правительство Норвегии за финансовую поддержку, а команду Kongsberg - за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество. И отметил, что рассчитывает на практические результаты уже в ближайшее время.

Минобороны Украины готовит усиление ПВО на базе систем NASAMS

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров и представители Kongsberg Defence and Aerospace (t.me/ministry_of_defense_ua)

Российские воздушные атаки и усиление ПВО

В воскресенье, 22 июня, Украину с официальным визитом посетил министр обороны Норвегии и анонсировал финансовую помощь на закупку дронов для ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военные получают легкомоторные самолеты для борьбы с российскими ударными дронами. Программы финансируют иностранные партнеры.

Добавим, что армия России постоянно обстреливает тыловые населенные пункты Украины.

Так, в воскресенье, 22 июня, захватчики обстреляли баллистическими ракетами Запорожье. В месте прилета вспыхнул пожар, предварительно без пострадавших.

Днем агрессор обстрелял город Очаков в Николаевской области. В результате удара есть пострадавшие, среди них - дети.

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