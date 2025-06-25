Кремлевские деньги - на ПВО для Украины: Британия демонстрирует новый подход в поддержке ВСУ

Великобритания передаст Украине 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM. Поставка будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Великобритания объявила о новом оборонном пакете военной помощи для Украины.

Как заявил премьер Кир Стармер во время саммита НАТО в Гааге, страна передаст 350 ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM. Поставка будет профинансирована за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, полученных в качестве процентов от замороженных российских активов.

Премьер подчеркнул, что именно Россия должна отвечать за "варварскую и незаконную войну", и использование средств из ее активов является справедливым шагом.

"Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина. Наша поддержка никогда не пошатнется", - заявил он.

Стармер также призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам, которые сейчас заблокированы.

Визит Владимира Зеленского в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу после встреч с королем Чарльзом III и Киром Стармером в Лондоне. Оба британских лидера публично подтвердили свою поддержку Украине.

Выступая на панельной дискуссии, Зеленский отметил, что защита Украины остается вопросом, который объединяет все политические силы в Британии. Он также отметил высокую поддержку среди британского общества.

Поддержка Украины непоколебима

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что Кремль заинтересован в смещении международного внимания на конфликт между Израилем и Ираном. По его словам, именно поэтому Запад должен сохранять концентрацию на помощи Украине.