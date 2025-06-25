ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кремлевские деньги - на ПВО для Украины: Британия демонстрирует новый подход в поддержке ВСУ

Среда 25 июня 2025 08:35
UA EN RU
Кремлевские деньги - на ПВО для Украины: Британия демонстрирует новый подход в поддержке ВСУ Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (GettyImages)
Автор: Оксана Гапончук

Великобритания передаст Украине 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM. Поставка будет профинансирована за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Великобритания объявила о новом оборонном пакете военной помощи для Украины.

Как заявил премьер Кир Стармер во время саммита НАТО в Гааге, страна передаст 350 ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM. Поставка будет профинансирована за счет 70 миллионов фунтов стерлингов, полученных в качестве процентов от замороженных российских активов.

Премьер подчеркнул, что именно Россия должна отвечать за "варварскую и незаконную войну", и использование средств из ее активов является справедливым шагом.

"Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина. Наша поддержка никогда не пошатнется", - заявил он.

Стармер также призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам, которые сейчас заблокированы.

Визит Владимира Зеленского в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу после встреч с королем Чарльзом III и Киром Стармером в Лондоне. Оба британских лидера публично подтвердили свою поддержку Украине.

Выступая на панельной дискуссии, Зеленский отметил, что защита Украины остается вопросом, который объединяет все политические силы в Британии. Он также отметил высокую поддержку среди британского общества.

Поддержка Украины непоколебима

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что Кремль заинтересован в смещении международного внимания на конфликт между Израилем и Ираном. По его словам, именно поэтому Запад должен сохранять концентрацию на помощи Украине.

Напомним, на фоне участившихся случаев саботажа и войны в Украине, Британия начала готовиться к возможному нападению со стороны России.

Так, Великобритания заявила о мощном шаге в укреплении своей обороноспособности. Страна присоединится к ядерной миссии НАТО с использованием сверхсовременных истребителей F-35A с ядерным потенциалом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания ПВО Война в Украине
Новости
Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян
Генштаб доложил о новых потерях РФ: "минус" еще 950 россиян
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины