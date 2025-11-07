ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина получит не менее 300 млн кубометров американского газа

Пятница 07 ноября 2025 16:35
UA EN RU
Украина получит не менее 300 млн кубометров американского газа Фото: министр энергетики Украины Светлана Гринчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Группа "Нафтогаз" и польская компания ORLEN подписали договоренности о поставках не менее 300 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как сообщается, договоренности подписали во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC).

"Мы благодарим партнеров из США и Польши за эту важную поддержку энергетической устойчивости Украины в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать нашу энергетическую и газовую инфраструктуру", - отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, подписание соответствующего меморандума касается не только насущных потребностей, но и открывают возможности для долгосрочного сотрудничества в направлении диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы при поддержке США.

Гринчук выразила благодарность партнерам - министру энергетики Польши Милошу Мотыке, министру энергетики США Крису Райту и министру внутренних дел США Дагу Бергуму - за конструктивное сотрудничество и последовательную поддержку Украины.

Стоит отметить, что для осенне-зимнего периода Украине необходимо 13,2 млрд кубометров газа. Таким образом Украина почти выполнила план накопления газа и подготовки к отопительному сезону.

Импорт газа в Украину

Напомним, Украине пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

На днях стало известно, что Украина возобновила импорт газа через южный Трансбалканский канал.

В то же время ранее сообщалось, что Польша работает над соглашением об импорте сжиженного природного газа (СПГ) из США для дальнейших поставок в Украину и Словакию.

Подробнее о том, сколько газа и электричества может импортировать Украина из соседних стран и есть ли на это деньги - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Минэнерго Газ
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины