От дронов, до танков и конфискованного у РФ самолета. Какую помощь Украине передавала Канада

Канада начала оказывать Украине военную поддержку после полномасштабного вторжения россиян. За это время ВСУ уже получили ряд дронов, противотанковых гранатометов и гаубиц. При этом Оттава предоставляет Киеву гуманитарную и энергетическую помощь.

При подготовке материала использовались заявления бывших и действующих канадских чиновников, Минобороны Канады, посла Украины в Канаде Юлии Ковалив.

Какую помощь получила Украина от Канады за время полномасштабной войны - в материале РБК-Украина .

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Поставки оружия

Энергетическая и гуманитарная поддержка

Поставки оружия

Стоит отметить, что передавать вооружение Канада начала еще до полномасштабного вторжения РФ. Речь шла о стрелковом оружии и приборах ночного видения. Уже через неделю активных боев 2022 года бывший министр национальной обороны Канады Анита Ананд объявила о передаче Украине партии противотанковых гранатометов М72 LAW. Впоследствии Украина получила от Канады первую батарею 155 мм гаубиц M777.

А в апреле 2022 года Канада анонсировала поставки Украине 8 бронеавтомобилей Roshel Senator и ПТРК Carl Gustaf. Затем Киев получил 39 бронированных канадских боевых машин поддержки LAV III Kodia.

В 2023 году Канаде анонсирована передача 200 бронеавтомобилей Roshel Senator, а премьер-министр Джастин Трюдо заявил о поставке всего восьми танков "Леопард 2".

Также страна решила отправить для ВСУ 50 бронированных машин, а также специальные машины санитарной эвакуации. Кроме этого канадские инструкторы будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16. В апреле стало известно, что Украина получит 450 многоцелевых дронов SkyRanger, о чем заявило Минобороны Канады.

В целом Канада потратила на помощь Украине около 2 млрд долларов, при этом сейчас готовится многолетний план помощи на 1,6 млрд долларов.

Энергетическая и гуманитарная поддержка

Стоит отметить, что Канада активно помогает Украине с восстановлением энергосетей, пострадавших от обстрелов россиян. В декабре 2022 года страна предоставила 85 млн долларов энергопомощи и передала Киеву 50 осветительных башен, которые пригодились для ремонта электросетей.

Также Трюдо заявлял, что его страна направила почти 152 млн долларов на гуманитарную помощь. Деньги пошли на питание, жилье и медицинскую помощь для пострадавших от войны украинцев.

А недавно посол Украины в Канаде Юлия Ковалив заявляла, что Канада готовит комплексный пакет финансовой поддержки, который заложен в проекте государственного бюджета страны на 2024 год. Деньги пойдут на разминирование Украины, проект по ее восстановлению и бюджетную поддержку.

Фото: самолет (Getty Images)

Также летом 2023 года Трюдо заявил, что Канада отдаст Украине конфискованный у России грузовой самолет АН-124.