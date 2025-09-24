ua en ru
Україна отримає новий пакет допомоги від Канади: куди підуть 92 мільйони

Середа 24 вересня 2025 13:30
Україна отримає новий пакет допомоги від Канади: куди підуть 92 мільйони Фото: Канада виділяє 92 млн грн на посилення кібербезпеки України (flickr com ciska)
Автор: Ірина Глухова

Канада виділяє Україні 92 млн гривень на посилення кібербезпеки в межах нового пакета допомоги Талліннського механізму. Ініціатива об’єднує 12 країн і координує підтримку для зміцнення кіберстійкості держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що кошти спрямують на захист критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення й запобігання атак.

Партнери вже обрали шість проєктів для фінансування, серед яких:

  • Державна судова адміністрація,
  • Чорнобильська АЕС,
  • Державна прикордонна служба.

Як пояснили у Мінцифри, фінансування проходитиме через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global), яка має досвід реалізації технічної допомоги в Україні.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", - йдеться у повідомленні.

Допомога Україні від Канади

Канада підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Так, у серпні цього року Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони, бронетехніка, боєприпаси, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Перед тим Канада надавала підтримку Україні в заміні пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури. Понад 15 млн доларів були виділені на відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Детальніше про те, яку допомогу Канада надавала Україні з початку вторгнення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

