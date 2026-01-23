Украина получит генераторы на 3,7 млн евро из стратегических запасов ЕС
Еврокомиссия объявила о развертывании 447 аварийных генераторов стоимостью 3,7 миллиона евро из стратегических резервов ЕС. Их направят для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской комиссии.
"Генераторы, мобилизованные из стратегических резервов rescEU, размещенных в Польше, будут распределены Министерством развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом среди наиболее пострадавших общин", - говорится в заявлении.
В Еврокомиссии объяснили, что это решение направлено на покрытие срочных потребностей и является частью постоянной поддержки ЕС энергетической устойчивости Украины.
С начала полномасштабного вторжения России Евросоюз передал Украине почти 10 тысяч генераторов через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM).
Кроме того, накануне зимы Еврокомиссия завершила перемещение полной теплоэлектростанции, подаренной Литвой. Это стало крупнейшей скоординированной логистической операцией в истории Механизма гражданской защиты и позволило восстановить критически важные мощности украинской энергосистемы.
С начала полномасштабной войны Еврокомиссия выделила более 1,2 млрд евро гуманитарной помощи для защиты гражданского населения Украины и доставила более 160 тысяч тонн помощи через UCPM.
Речь идет, в частности, о твердом топливе, обогревателях, генераторах и пунктах аварийного обогрева.
Отдельно ЕС предоставил Украине не менее 3 млрд евро на обеспечение энергетической безопасности. Накануне зимы Комиссия также мобилизовала 927 млн евро на экстренные закупки газа, тогда как экспортные мощности ЕС по электроэнергии сейчас находятся на максимальном уровне.
Сложная ситуация с энергетикой
После непрерывных российских ударов по энергетической инфраструктуре более миллиона украинцев остались без света, воды и отопления при минусовых температурах.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, самая сложная ситуация сложилась в Киеве и еще пяти областях.
Днем 21 января в ДТЭК сообщили, что в столице восстановили электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры после массированной атаки РФ 20 января.
В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января стало самым тяжелым днем для энергетической системы Украины со времени блэкаута в ноябре 2022 года.
На этом фоне глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей региона готовиться к длительному отсутствию света.
В МВД, со своей стороны, посоветовали украинцам сделать запасы воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.
Сегодня мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам с призывом по возможности временно выехать из столицы из-за "очень сложной ситуации в энергетике" после массированных атак РФ. Причем Кличко сделал обращение уже второй раз за январь.