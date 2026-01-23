Украина получит генераторы на 3,7 млн евро из стратегических запасов ЕС

Еврокомиссия объявила о развертывании 447 аварийных генераторов стоимостью 3,7 миллиона евро из стратегических резервов ЕС. Их направят для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

"Генераторы, мобилизованные из стратегических резервов rescEU, размещенных в Польше, будут распределены Министерством развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом среди наиболее пострадавших общин", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии объяснили, что это решение направлено на покрытие срочных потребностей и является частью постоянной поддержки ЕС энергетической устойчивости Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Евросоюз передал Украине почти 10 тысяч генераторов через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM).

Кроме того, накануне зимы Еврокомиссия завершила перемещение полной теплоэлектростанции, подаренной Литвой. Это стало крупнейшей скоординированной логистической операцией в истории Механизма гражданской защиты и позволило восстановить критически важные мощности украинской энергосистемы.

С начала полномасштабной войны Еврокомиссия выделила более 1,2 млрд евро гуманитарной помощи для защиты гражданского населения Украины и доставила более 160 тысяч тонн помощи через UCPM.

Речь идет, в частности, о твердом топливе, обогревателях, генераторах и пунктах аварийного обогрева.

Отдельно ЕС предоставил Украине не менее 3 млрд евро на обеспечение энергетической безопасности. Накануне зимы Комиссия также мобилизовала 927 млн евро на экстренные закупки газа, тогда как экспортные мощности ЕС по электроэнергии сейчас находятся на максимальном уровне.