Федерация бокса Украины объявила о вступлении в World Boxing: что это значит

Федерация бокса Украины (ФБУ) официально стала частью World Boxing - новой глобальной боксерской организации, претендующей, в частности, на проведение соревнований в рамках Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook ФБУ .

Официальное решение и допуск к ЧМ

В феврале 2025 года ФБУ официально вышла из состава Международной ассоциации бокса (IBA). Еще раньше, 9 сентября 2024 года, она подала заявку на вступление в World Boxing.

3 сентября совет директоров World Boxing одобрил заявку ФБУ. Это открыло для отечественных спортсменов двери во все турниры под эгидой организации: в частности, чемпионатов и Кубков мира, а в перспективе - и Олимпийских игр.

Решение было принято накануне первого чемпионата мира под эгидой World Boxing, который стартует 4 сентября в Ливерпуле. Украинская сборная была допущена к соревнованиям еще до официального вступления ФБУ в организацию: в ЧМ примут участие 20 украинских боксеров - в соревнованиях мужчин и женщин.

Скомпрометированная IBA

IBA, исторически занимавшаяся любительским боксом на Олимпиадах, была отстранена от организаторской роли на Играх в 2019 году. А в 2023-м ее окончательно лишили членства в Международном олимпийском комитете.

Основанием стали обвинения организации в финансовых, судейских и этических проблемах.

IBA стала одной из первых международных федераций, которая сняла санкции с представителей России и Беларуси. Уже в октябре 2022 года организация вернула спортсменов стран к соревнованиям с собственными флагами и исполнением гимнов во время награждения, назвав это "политическим нейтралитетом".

Отметим, что IBA с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев, которого связывают с президентом РФ Путиным. Он перенес большую часть деятельности федерации из Швейцарии в Россию. Единственным официальным спонсором IBA остается российская корпорация "Газпром".

World Boxing и Олимпиада-2028: как это связано

Вследствие отстранения IBA, МОК самостоятельно занимался организацией отбора и проведением боксерских соревнований в Токио-2020 и Париже-2024.

А соревнования по боксу на следующих Играх в Лос-Анджелесе-2028 вообще оказались под угрозой. МОК заявил, что бокс могут исключить из программы Олимпиады, если не будет организована новая общепризнанная руководящая федерация. Именно с этой целью в 2023 году создали World Boxing.

Несмотря на сопротивление и закулисные игры IBA, новая организация активно перебирает на себя доминантную роль в любительском боксе. Сейчас в ее состав входят более 120 национальных федераций.

А в марте 2025 года МОК официально включил бокс в программу Олимпийских игр-2028.