ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Федерация бокса Украины объявила о вступлении в World Boxing: что это значит

Среда 03 сентября 2025 13:09
UA EN RU
Федерация бокса Украины объявила о вступлении в World Boxing: что это значит Фото: Украина выступит на первом чемпионате мира под эгидой новой организации (Федерация бокса Украины)
Автор: Андрей Костенко

Федерация бокса Украины (ФБУ) официально стала частью World Boxing - новой глобальной боксерской организации, претендующей, в частности, на проведение соревнований в рамках Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook ФБУ.

Официальное решение и допуск к ЧМ

В феврале 2025 года ФБУ официально вышла из состава Международной ассоциации бокса (IBA). Еще раньше, 9 сентября 2024 года, она подала заявку на вступление в World Boxing.

3 сентября совет директоров World Boxing одобрил заявку ФБУ. Это открыло для отечественных спортсменов двери во все турниры под эгидой организации: в частности, чемпионатов и Кубков мира, а в перспективе - и Олимпийских игр.

Решение было принято накануне первого чемпионата мира под эгидой World Boxing, который стартует 4 сентября в Ливерпуле. Украинская сборная была допущена к соревнованиям еще до официального вступления ФБУ в организацию: в ЧМ примут участие 20 украинских боксеров - в соревнованиях мужчин и женщин.

Скомпрометированная IBA

IBA, исторически занимавшаяся любительским боксом на Олимпиадах, была отстранена от организаторской роли на Играх в 2019 году. А в 2023-м ее окончательно лишили членства в Международном олимпийском комитете.

Основанием стали обвинения организации в финансовых, судейских и этических проблемах.

IBA стала одной из первых международных федераций, которая сняла санкции с представителей России и Беларуси. Уже в октябре 2022 года организация вернула спортсменов стран к соревнованиям с собственными флагами и исполнением гимнов во время награждения, назвав это "политическим нейтралитетом".

Отметим, что IBA с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев, которого связывают с президентом РФ Путиным. Он перенес большую часть деятельности федерации из Швейцарии в Россию. Единственным официальным спонсором IBA остается российская корпорация "Газпром".

World Boxing и Олимпиада-2028: как это связано

Вследствие отстранения IBA, МОК самостоятельно занимался организацией отбора и проведением боксерских соревнований в Токио-2020 и Париже-2024.

А соревнования по боксу на следующих Играх в Лос-Анджелесе-2028 вообще оказались под угрозой. МОК заявил, что бокс могут исключить из программы Олимпиады, если не будет организована новая общепризнанная руководящая федерация. Именно с этой целью в 2023 году создали World Boxing.

Несмотря на сопротивление и закулисные игры IBA, новая организация активно перебирает на себя доминантную роль в любительском боксе. Сейчас в ее состав входят более 120 национальных федераций.

А в марте 2025 года МОК официально включил бокс в программу Олимпийских игр-2028.

Ранее мы писали, как Усик попал в скандал из-за видео с танцами.

Также читайте, кто вошел в топ-10 самых богатых боксеров всех времен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Бокс
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике