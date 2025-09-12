ua en ru
Минимум "бронза": украинец Жасан гарантировал себе медаль на чемпионате мира по боксу

Ливерпуль, Пятница 12 сентября 2025 18:40
Фото: Данило Жасан (instagram.com/zhassssss)
Автор: Андрей Костенко

В английском Ливерпуле продолжается чемпионат мира по боксу под эгидой World Boxing. В весовой категории до 85 кг украинский боксер Даниил Жасан пробился в полуфинал, одолев в четвертьфинале грузина Георгия Кушиташвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную Федерацию бокса.

Как прошел бой

Поединок получился коротким: уже в первом раунде соперник получил рассечение и не смог продолжить бой. Судьи определили победителя по итогам трех минут, отдав преимущество украинцу со счетом 4:1.

Эта победа особенно ценна, ведь Кушиташвили является чемпионом Европы-2022 и бронзовым призером чемпионата мира-2023. Ранее на этом турнире Жасан победил немца Аммара Абдулджабара и отправил в нокдаун ирландца Брайана Ли Кеннеди.

В полуфинале Жасан встретится с хозяином ринга - англичанином Тиганом Стоттом, чемпионом Европы U-23 и призером Кубка мира.

Минимум &quot;бронза&quot;: украинец Жасан гарантировал себе медаль на чемпионате мира по боксу

Гарантированная "бронза"

Выход в полуфинал автоматически обеспечил Жасану как минимум бронзовую награду, ведь на турнире не предусмотрены бои за третье место. Это будет единственная медаль для сборной Украины на нынешнем чемпионате мира.

Жасан стал последним представителем "сине-желтых" на турнире после выбытия других участников.

Чемпионат мира в Ливерпуле продлится до 14 сентября. Всего спортсмены разыграют медали в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

