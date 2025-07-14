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Украина официально согласовала роуминговый безвиз с ЕС: когда стартует

Понедельник 14 июля 2025 15:46
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Украина официально согласовала роуминговый безвиз с ЕС: когда стартует Иллюстративное фото: Украина официально согласовала роуминговый безвиз с ЕС (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины на заседании 14 июля одобрил решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это решение является частью процедуры финализации так называемого "роумингового безвиза" - присоединения Украины к политике Roam like at Home.

Ожидается, что с 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС без дополнительных расходов, а граждане ЕС - на аналогичных условиях в Украине.

"Это часть процедуры финализации приобретения роумингового безвиза", - отметил Шмыгаль во время заседания.

Он подчеркнул, что такое решение не только уменьшит расходы граждан, но и является важным шагом на пути евроинтеграции Украины, подтверждением ее постепенного вхождения в цифровое пространство Европейского Союза.

Роуминг для украинцев в ЕС

В феврале 2023-го Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а в прошлом году Европейский Совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС, а Кабинет министров, в свою очередь, создал условия для получения страной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

Ожидалось, что страны ЕС предоставят Украине доступ к своей зоне роуминга до завершения весны.

Месяц назад Киев передал Еврокомиссии уведомление о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне роуминга ЕС.

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