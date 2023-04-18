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Совет ЕС поддержал присоединение Украины к "роуминговому безвизу": что изменится

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Брюссель, Вторник 18 апреля 2023 10:12
Совет ЕС поддержал присоединение Украины к "роуминговому безвизу": что изменится Фото: вице-премьер-министр Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Евросовет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС. Это позволит украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова в Telegram.

Он отметил, что Совет ЕС дал "зеленый свет" двустороннему соглашению. Финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе. Украинские власти и операторы уже работают, чтобы наша страна быстрее интегрировалась в "роуминговый безвиз".

Федоров пояснил, что после присоединения к зоне свободного роуминга украинцы будут меньше платить за звонки в ЕС.

"Цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 гривен за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС", - объяснил министр.

Напомним, Еврокомиссия в феврале этого года рекомендовала включить Украину в зону свободного роуминга.

Кроме того, Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

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