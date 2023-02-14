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Мобильный роуминг включили в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

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Вторник 14 февраля 2023 20:50
Мобильный роуминг включили в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС Фото: мобильный роуминг включили в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия приняла предложение включить роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Как сообщается, в случае одобрения предложения украинцы смогут пользоваться бесплатным мобильным роумингом на территории стран-членов ЕС. Это означает, что посещающим ЕС украинцам больше не придется платить дополнительные сборы за пользование мобильной связью.

Это предложение должно быть рассмотрено Советом ЕС. После согласия Совета Комитет по торговле Украина-ЕС должно принять совместное решение о предоставлении роуминга взаимного режима внутреннего рынка.

Скорость интеграции Украины во внутренний рынок роуминга будет зависеть от темпов приближения и имплементации соответствующего законодательства ЕС в Украине.

Отмечено, что это первый случай, когда Брюссель стремится расширить права государств-членов единого рынка.

Как известно, после начала полномасштабной войны украинцы получили возможность использовать доступные или бесплатные звонки между ЕС и Украиной благодаря согласию телекоммуникационных операторов. Недавно такие меры были продлены еще на шесть месяцев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. По некоторым сообщениям, это может произойти уже в этом году.

Также мы писали, что для украинцев в странах Евросоюза продлили бесплатный роуминг. Они и дальше смогут звонить своим родным в Украину по сниженным ценам.

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