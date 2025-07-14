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Україна офіційно погодила роумінговий безвіз із ЄС: коли стартує

Понеділок 14 липня 2025 15:46
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Україна офіційно погодила роумінговий безвіз із ЄС: коли стартує Ілюстративне фото: Україна офіційно погодила роумінговий безвіз із ЄС (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів України на засіданні 14 липня схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це рішення є частиною процедури фіналізації так званого "роумінгового безвізу" - приєднання України до політики Roam like at Home.

Очікується, що з 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат, а громадяни ЄС - на аналогічних умовах в Україні.

"Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", - зазначив Шмигаль під час засідання.

Він підкреслив, що таке рішення не лише зменшить витрати громадян, а й є важливим кроком на шляху євроінтеграції України, підтвердженням її поступового входження до цифрового простору Європейського Союзу.

Роумінг для українців у ЄС

У лютому 2023-го Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.А минулого року Європейська Рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС, а Кабінет міністрів, своєю чергою, створив умови для набуття країною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Очікувалось, що країни ЄС нададуть Україні доступ до своєї зони роумінгу до завершення весни.

Місяць тому Київ передав Єврокомісії повідомлення про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони роумінгу ЄС.

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