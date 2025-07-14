Україна офіційно погодила роумінговий безвіз із ЄС: коли стартує

Кабінет Міністрів України на засіданні 14 липня схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це рішення є частиною процедури фіналізації так званого "роумінгового безвізу" - приєднання України до політики Roam like at Home.

Очікується, що з 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткових витрат, а громадяни ЄС - на аналогічних умовах в Україні.

"Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", - зазначив Шмигаль під час засідання.

Він підкреслив, що таке рішення не лише зменшить витрати громадян, а й є важливим кроком на шляху євроінтеграції України, підтвердженням її поступового входження до цифрового простору Європейського Союзу.

Роумінг для українців у ЄС

У лютому 2023-го Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.А минулого року Європейська Рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС, а Кабінет міністрів, своєю чергою, створив умови для набуття країною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

Очікувалось, що країни ЄС нададуть Україні доступ до своєї зони роумінгу до завершення весни.