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Украина в ближайшие дни получит от Финляндии амуницию для F-16

14:44 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Украина в ближайшие дни получит от Финляндии амуницию для F-16 Фото: президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В ближайшие дни Украина получит от Финляндии амуницию для F-16, необходимую для сбивания реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Особенно благодарен за пакет поддержки для нашей защиты неба. На днях получим амуницию для F-16. Это то, что сейчас обеспечивает сбивание реактивных "Шахедов", - сообщил президент.

Лидеры также обсудили российские удары по Украине и дополнительный доход России от экспорта нефтепродуктов.

"Готовим встречи и координируем шаги, которые могут быть полезны в сложившихся обстоятельствах", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина сейчас активно ищет снаряды для истребителей F-16, чтобы сбивать реактивные дроны.

В частности, этот вопрос обсуждали с Германией и Польшей.

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