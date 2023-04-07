Украина сделала шаг к "роуминговому безвизу" с ЕС: что это значит
Кабинет Министров создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка Евросоюза в сфере роуминга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Правительство приняло проект решения Комитета ассоциации Украина - ЕС в торговом составе, которым создает условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка Евросоюза в сфере роуминга.
Так, документ предусматривает дополнение с учетом актуальных изменений в законодательстве ЕС, перечней и графиков адаптации законодательства ЕС в секторе телекоммуникационных услуг, в частности, относительно роуминга в сетях мобильной связи общего пользования.
"Двигаемся к "роуминговому безвизу" с ЕС. Сегодня утвердили документ, который позволит Украине заключить соответствующее соглашение с Европейским Союзом уже в этом году. Присоединение к роуминговому пространству ЕС - это не просто отмена платы за звонки, но и современные, прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что это решение создаст условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка в сфере роуминга. Эта сфера будет "пилотом" по полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование.
"В целом пока идет подготовка к вступлению Украины в ЕС, мы должны интегрироваться во всех возможных сферах - от таможни и энергетики до безопасности продуктов питания", - добавила она.
Таким образом, Кабмин выполняет согласованный Минэкономики и Еврокомиссией обновленный приоритетный план мер по усилению имплементации соглашения о свободной торговле. Основной акцент этого плана - интеграция Украины во внутренний рынок Евросоюза.
В общей сложности план предусматривает 29 мероприятий, которые позволяют завершить существующие проекты, такие как соглашение о промышленном безвизе, и начать работу над интеграцией во внутренний рынок во всех подходящих для этого сферах, в частности обновить необходимые приложения к соглашению, провести мониторинг соответствия законодательства и одобрить решение об открытии рынков.
Напомним, Еврокомиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
Кроме того, СМИ сообщали, что Украина может присоединиться к зоне роуминга ЕС уже в этом году.
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