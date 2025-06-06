Украина завершила процедуры для присоединения к роуминговой зоне ЕС, - СМИ
Украина передала Европейской комиссии финальное официальное уведомление о завершении всех необходимых законодательных процедур для присоединения к зоне роуминга ЕС.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в соцсети Х.
"Еврокомиссия сегодня получила финальное сообщение от Украины относительно всех законов, принятых для включения в зону ЕС "Роуминг как дома" для пользователей мобильных телефонов", - сообщил журналист.
Ожидается, что вскоре подобное сообщение пришлет и Молдова.
По словам Йозвяка, Украина и Молдова станут частью зоны роуминга ЕС с 1 января 2026 года.
"Я понимаю, что словом "исторический" сегодня часто злоупотребляют, но именно таким и является этот шаг", - отметил редактор "Радио Свобода".
Зона роуминга охватывает все 27 стран ЕС, а также Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. Впервые в истории ее расширят на страны-кандидаты на вступление в ЕС.
Роуминг для украинцев в ЕС
Напомним, в феврале 2023 года Европейская комиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
В апреле того же года Европейский совет поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга ЕС.
К тому же Кабинет министров создал условия для получения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.
Недавно сообщалось, что страны Евросоюза могут предоставить Украине доступ к своей зоне роуминга еще до завершения этой весны. Но сначала нужна одобрительная оценка Еврокомиссии.
Также на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций. Это еще один шаг к присоединению к зоне роуминга ЕС.
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