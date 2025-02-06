Британия подтвердила, что созывает "Рамштайн" вместо США: когда состоится заседание

Великобритания созывает очередное заседание в формате "Рамштайн". Контактная группа соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 12 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Объединенной делегации Великобритании при НАТО в Twitter.

Заседания проходят как в очном формате, так и онлайн, а председательствует на них обычно министр обороны США. Однако на этот раз председательствовать на встрече будет Великобритания.

Стоит заметить, что формат "Рамштайн" был создан весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Первая встреча партнеров Украины состоялась на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, где они обсудили предоставление военной помощи.

Там отмечается, что заседание будет проведено накануне встречи министров обороны НАТО для обсуждения приоритетов для Украины.

"Министр обороны Великобритании Джон Хили созывает Контактную группу по поддержке обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля", - сказано в сообщении.

"Рамштайн"

Последняя встреча в формате "Рамштайн" состоялась 9 января 2025 года, до того, как Дональд Трамп официально стал президентом США. Тогда были опасения относительно того, что после инаугурации Трампа формат "Рамштайн" может переформатироваться.

Однако президент Украины Владимир Зеленский уверял, что вопрос продолжения "Рамштайн" не поднимался.

Добавим, что еще до выборов Трамп выступал за уменьшение военной помощи Украине. Он также заявлял, что помощь должна даваться взаймы, а не в виде "подарка".

Кроме того, президент США имеет претензии к другим членам НАТО, в частности к некоторым странам ЕС. Трамп хочет, чтобы расходы на оборону увеличили до 5% от ВВП, но некоторые европейские страны еще не дошли до уровня 2%.

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