"Рамштайн" возобновляет работу. Что известно о 25-й встрече союзников Украины

Очередная встреча в формате "Рамштайн" пройдет сегодня, 9 января. Представители Контактной группы по вопросам обороны Украины соберутся на военной авиабазе в Германии после четырех месяцев перерыва.

Подробнее о том, чего ждать от заседания "Рамштайне-25", - в материале РБК-Украина .

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Главное о встрече 9 января

Союзники Украины проведут очередное заседание "Рамштайн" в четверг, 9 января. Офлайн-переговоры пройдут на базе военно-воздушных сил США в Германии - Ramstein AB.

Это будет 25-я встреча с момента создания формата, которую перенесли почти на 4 месяца от ранее планируемой даты.

Заседание Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины будет возглавлять министр обороны США Ллойд Остин. Среди участников - военные представители из более 50 стран.

"Глава Пентагона снова пригласил министров обороны и старших военных чиновников со всего мира для того, чтобы обсудить их дальнейшую поддержку Украины", - говорилось в сообщении пресс-службы авиабазы ​​о переговорах 9 января.

Недавно глава минобороны США обсудил планирование встречи с украинским министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Также в конце декабря Ллойд Остин провел телефонный разговор о поддержке Украины и новом "Рамштайне" с немецким коллегой Борисом Писториусом.

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин проведет "Рамштайн-25" (Getty Images)

Отметим, сегодняшняя встреча станет последней для представителей администрации президента США Джо Байдена. Она проходит менее чем за две недели до инаугурации Дональда Трампа, который после 20 представит свою команду и, соответственно, нового главу Пентагона.

Накануне стало известно, что участие примет президент Украины Владимир Зеленский.

Чего ждать от заседания "Рамштайн-25"

Сегодня участники "Рамштайна" сосредоточатся на поддержке, которая усилит Украину в сдерживании российской агрессии сейчас и в будущем. По словам Зеленского, одной из тем станет передача систем противовоздушной обороны. Кроме того, украинская сторона рассчитывает на решения против российской авиации и авиабомб.

Накануне Пентагон выпустил сообщение, в котором назвал встречу 9 января знаковой. А также заявил о том, что на ней фактически будет представлен план обороноспособности Украины для поддержки надежных сил сдерживания до 2027 года.

В частности, лидеры 8 коалиций одобрят дорожные карты с потребностями и целями Украины в области Военно-воздушных сил, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, ПВО и противоракетной обороны, информационных технологий и морской безопасности.

"Эти дорожные карты предназначены для того, чтобы доноры могли планировать и поддерживать Украину в будущем", - объяснили в Пентагоне.

Накануне глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что ждет практических результатов, поскольку, по ее мнению, администрации в Вашингтоне есть что предложить Киеву. Отметим, недавно Североатлантический альянс начал координировать военную помощь.

Также ожидается, что сегодня США объявят значительный пакет военной помощи. Как пишет Associated Press, это будет финальный пакет от администрации Байдена. Помощь будет выделена из имеющихся запасов армии США и Украина должна получить его до 20 января.

Содержание пакета неизвестно. Что касается суммы, то, по словам источников AP, Вашингтон не успевает потратить остатки - более 4 млрд долларов, согласованных Конгрессом в 2024-м. Украине должны выделить пакет на 500 млн.

Почему прошлое заседание на уровне лидеров отменили

"Рамштайн-25" должен был пройти еще 12 октября 2024 года. Планировалось, что кроме военных чиновников на ней будут присутствовать около 20 лидеров под председательством Байдена.

Украинскую делегацию должен был возглавить Владимир Зеленский. Тогда он говорил, что на "Рамштайне" представит "план победы" всем партнерам.

Однако заседание пришлось перенести из-за урагана "Милтон" в Штатах. Джо Байден отменил свою поездку в Германию.

В Белом доме сначала рассматривали варианты проведения "Рамштайна" с участием Байдена онлайн. Впоследствии дату снова перенесли на фоне президентских выборов в США.

Результаты встреч "Рамштайн" и их важность для Украины

Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины (с англ. Ukraine Defense Contact Group (UDCG)) была создана по инициативе США на фоне полномасштабного вторжения РФ. Первая встреча состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе США "Рамштайн" в Германии, откуда и появилось название формата.

В состав UDCG вошло около 50 стран, среди которых как члены НАТО, так и нейтральные государства. Они объединились для координации и ускорения военной помощи Украине в ее борьбе с российскими оккупантами.

За два с половиной года состоялось 24 встречи, по результатам которых Силы обороны Украины усилились современным оружием. Союзники создали важные коалиции по поставке Украине артиллерии, танков, систем ПВО, истребителей F-16, дронов, оборудования для разминирования и т.д.

Предыдущая встреча "Рамштайна" состоялась в Германии 6 сентября 2024 года. Впервые на нее лично приехал президент Украины Владимир Зеленский. Лидер государства призвал партнеров разблокировать поставки ракет большой дальности и предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны.

Фото: Владимир Зеленский во время встречи "Рамштайн" (president.gov.ua)

По результатам "Рамштайна-24" союзники анонсировали поставки дополнительных систем ПВО, боеприпасов, ракет, гаубиц, обучение пилотов и оборудование для F-16.

США объявили о пакете поддержки на 250 млн долларов (ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие);

объявили о пакете поддержки на 250 млн долларов (ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие); Германия заявила о передаче 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 77 боевых танков Leopard 1A5, 17 систем IRIS-T средней и малой дальности;

заявила о передаче 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 77 боевых танков Leopard 1A5, 17 систем IRIS-T средней и малой дальности; Великобритания - о поставках 650 легких многоцелевых ракет;

- о поставках 650 легких многоцелевых ракет; Канада - об обучении украинских пилотов на F-16 и передаче оборудования украинским авиабазам и флоту;

- об обучении украинских пилотов на F-16 и передаче оборудования украинским авиабазам и флоту; Нидерланды - о передаче оборудования для технического обслуживания истребителей F-16 и дополнительных ракет класса "воздух-воздух" под F-16;

о передаче оборудования для технического обслуживания истребителей F-16 и дополнительных ракет класса "воздух-воздух" под F-16; Испания - о передаче батареи противовоздушной обороны HAWK с шестью пусковыми установками.

Напомним, в середине ноября 2024Украина получила разрешение от США, Великобритании и Франции на применение дальнобойных ракет, в частности Storm Shadow и ATACMS, для ударов по территории России.

При подготовке текста использовались: публикации "Радио Свобода", U.S. Department of Defense, сайта Белого дома, сообщения Telegram-канала Министерства обороны Украины.