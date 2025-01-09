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Зеленский: вопрос, будет ли продлен "Рамштайн", не поднимается

Украина, Четверг 09 января 2025 22:48
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Зеленский: вопрос, будет ли продлен "Рамштайн", не поднимается Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Вопрос, будет ли продлен "Рамштайн", не поднимается. Следующее заседание анонсировано на февраль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Украины Владимира Зеленского украинским журналистам по итогам "Рамштайна".

"Что касается вопроса, будет ли продлен "Рамштайн" или нет. Вопрос не поднимается. Потому что все понимают, что следующая встреча в феврале. Все об этом уже договорились", - сказал он.

Президент не стал скрывать, что для Украины важно, чтобы этот "Рамштайн" продолжил работу.

"Мы понимаем дату и место. Но я не хочу говорить об этом публично", - констатировал Зеленский.

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