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Россия спекулирует на теме "зернового соглашения", - Кислица

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Понедельник 15 мая 2023 23:40
Россия спекулирует на теме "зернового соглашения", - Кислица Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (twitter.com/SergiyKyslytsya)
Автор: Антон Малиновский

Россия шантажирует другие страны срывом "зернового соглашения" и спекулирует на теме, что якобы проигрывает от его действия, тогда как экспорт зерна из РФ вырос вдвое.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Отвратительно, что Россия все еще притворяется, будто она проиграет в этом соглашении. Я даже не буду напоминать Совету Безопасности об аморальности таких жалоб со стороны государства-агрессора, который был и остается единственной угрозой для поставок продовольствия на Черном море", - сказал Кислица.

По его словам, в этом году по сравнению с январем-февралем 2022 года экспорт зерна из РФ вырос почти вдвое.

"Поэтому мы считаем эти спекуляции попыткой отбелить целенаправленные действия России, направленные на использование поставок продовольствия в качестве оружия и призываем международное сообщество дать решительный ответ", - добавил он.

Кроме этого, Кислица сказал, что с 1 мая в день проводится менее трех инспекций, тогда как раньше ежесуточно осуществлялось в среднем 6,6 проверок.

"В апреле мы смогли экспортировать через зерновой коридор менее 3 млн. тонн продукции, что составляет лишь половину наших возможностей сельскохозяйственного экспорта", - сказал Кислица.

Также он напомнил членам Совбеза, что 18 мая – к которому действует "зерновое соглашение" – это дата, которая определена только через позицию России.

Напомним, 11 мая в Турции проходили переговоры по продлению "зернового соглашения". По итогам обсуждений турецкое Минобороны отмечало, что было согласовано продолжение переговоров и "достигнут определенный прогресс".

Также мы писали, что Россия грозится прекратить существование "зернового соглашения" , если его требования не выполнят. Затем в ООН объявили о попытках продолжить переговоры по соглашению в ближайшие дни.

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зерновой коридор ООН
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