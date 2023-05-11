Дальнейшие консультации по "зерновому соглашению" пройдут в онлайн формате, - Кубраков

Сегодня, 11 мая, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что дальнейшие консультации по разблокированию "зернового соглашения" будут проведены в онлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины.

В Стамбуле завершились переговоры по функционированию "Зерновой инициативы".

"ООН и Турция как подписанты инициативы имеют понимание, что зерновая инициатива критически важна для мировой продовольственной безопасности и должна стабильно функционировать. Поэтому по их предложению дальнейшие консультации по разблокированию Инициативы будут продолжены в онлайн форме", - сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

По словам Кубракова, украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и расширена.

Министр отметил, что это даст прогнозируемость и уверенность как мировому, так и украинским рынкам. Однако, по его словам, прежде всего, нужно восстановить регистрацию входящего флота и проведения инспекций без искусственных задержек и в соответствии с процедурами Совместного координационного центра.

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения". В результате переговоров Украина, Турция, ООН и Россия договорились продолжить переговоры по продлению "зернового соглашения" в ближайшее время.

Недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "зерновое соглашение" может быть продлено еще на два месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.