В Стамбуле начались переговоры по "зерновому соглашению"

В среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak .

"Сегодня в Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН. Мы продолжаем наши переговоры, чтобы гарантировать, что это соглашение не остановится и сохранится стабильность", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Стоит заметить, что в рамках "зернового соглашения" Украина не ведет прямые переговоры с Россией. Наша страна обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.