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В Стамбуле начались переговоры по "зерновому соглашению"

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Стамбул, Турция, Среда 10 мая 2023 17:26
В Стамбуле начались переговоры по "зерновому соглашению" Фото: в Стамбуле начались переговоры по "зерновому соглашению" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Safak.

"Сегодня в Стамбуле началась встреча заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН. Мы продолжаем наши переговоры, чтобы гарантировать, что это соглашение не остановится и сохранится стабильность", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Стоит заметить, что в рамках "зернового соглашения" Украина не ведет прямые переговоры с Россией. Наша страна обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те в свою очередь ведут отдельные переговоры с РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Стамбуле 10 мая начнутся переговоры, на которых главной темой обсуждений станет продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю.

Отметим, ранее переговоры заместителей министров обороны Украины, Турции и России по продлению "зернового соглашения" были запланированы на 5 мая, но их перенесли.

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