"Украина никогда не сдастся, но что будет здесь?": Зеленский обратился к Европе
Россия рассматривает мирную и объединенную Европу как своего врага, а ее военная инфраструктура слишком масштабна, чтобы быть направлена только против Украины. Такую оценку 3 ноября озвучили на Берлинской конференции безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
По мнению Зеленского, Москва приняла свое решение по Европе, и эта угроза не исчезнет в ближайшее время.
"Мы видим, что Россия уже определилась. Она решила, что мирная и объединенная Европа - ее враг. И эта ситуация не исчезнет просто так через год", - сказал президент.
Президент назвал положительным то, что другие страны мира все чаще видят в Европе источник безопасности. Пока, по его словам, этот потенциал во многом не реализован, но может оказаться очень мощным.
Отдельно Зеленский затронул роль США.
"Хорошо, что до сих пор есть шанс, что Америка останется частью альянса безопасности, столь важного для Европы", - отметил он.
Ситуацию для Украины президент назвал очень сложной. В то же время, он заверил, что страна не сломается, и обратился к европейцам с вопросом.
"Но Украина никогда не покажется. Украина всегда будет сильной. И Украина всегда будет европейской. Но что будет здесь?" - сказал Зеленский.
О своем видении угрозы со стороны России Зеленский говорил в том же выступлении в Берлине. Он призвал европейцев присмотреться к военным объектам РФ, которые Москва строила в последние годы. По мнению президента, их масштабы слишком большие, чтобы быть направленными только против Украины.
Сам Путин заявлял, что Россия готова к войне с Европой, хотя якобы не стремится к конфликту.
В Европе эти риски воспринимаются серьезно. Министр обороны Британии Вес Стритинг заявил, что страна должна подготовиться к возможной войне с РФ до 2030 года. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, призвал ЕС не успокаиваться ведь по его словам, Путин стремится не только к поражению Украины, но и к подрыву демократии в Европе.